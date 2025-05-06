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Левый Берег до конца сезона потерял одного из лидеров команды
Травмы, травмы...
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В среду, 7 мая, в Кривом Роге состоится доигрывание поединка 21 тура УПЛ в котором "Кривбасс" примет "Левый Берег".
Как сообщает Sport.ua, "Левому Берегу" не сможет помочь один из ключевых игроков Эрнест Астахов, который в предыдущем матче с "Карпатами" получил перелом ключицы. Игрок перенес операцию и точно выбыл до конца сезона.
Напомним, что в матче "Кривбаасс" - "Левый Берег" было сыграно менее двух минут.
На данный момент "Кривбасс" занимает шестое место в таблице, набрав 40 очков, и продолжает борьбу за путевку в еврокубки, а "Левый Берег" – на 14-м месте с 23 пунктами и прилагает усилия, чтобы удержать позиции в элите.
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