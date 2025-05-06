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Официально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера

Премьер-лига
Обновлено

Анхель Торрес - игрок Динамо

Официально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании контракта с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом.

Контракт с южноамериканским легионером, имевшим статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В киевской команде он будет выступать под номером 17.

Напомним, что год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.

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Таким образом, Торресу вернули паспорт и он смог прибыть в Украину.

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Динамо (Киев) Анхель Торрес
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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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