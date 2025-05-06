Официально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера

" Динамо " официально объявило о подписании контракта с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом.

Контракт с южноамериканским легионером, имевшим статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В киевской команде он будет выступать под номером 17.

Напомним, что год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.

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Таким образом, Торресу вернули паспорт и он смог прибыть в Украину.