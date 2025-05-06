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Официально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера
Анхель Торрес - игрок Динамо
fcdynamo.com
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Контракт с южноамериканским легионером, имевшим статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.
Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В киевской команде он будет выступать под номером 17.
Напомним, что год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.
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Таким образом, Торресу вернули паспорт и он смог прибыть в Украину.
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