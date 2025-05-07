Первак – о поражении Карпатам: Бесит, что играя 70 минут на одного игрока больше, умудрились пропустить 3 мяча

Виталий Первак прокомментировал поединок со "львами" (2:3).

"Не хочется это все говорить. Играли в большинстве с 20-й минуты и из-за ужасных ошибок в защите умудрились пропустить 3 мяча. Такой наш уровень. А в атаке смогли забить или запихнуть... Разочарование очень сильное.

Работать, верить в себя, футболистов, но психология – это такая штука… Мы много делали перехватов в центре, выбегали в атаку, а там ничего не смогли сделать. Команда играет вдесятером, свободных зон много. Были возможности для взятия ворот. Не смогли этим пользоваться. У нас есть еще игры. Будем биться до последнего. Если будет азарт, игра с сердцем – все будет хорошо”.