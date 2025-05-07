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Первак – о поражении Карпатам: Бесит, что играя 70 минут на одного игрока больше, умудрились пропустить 3 мяча

Премьер-лига

Аисты могли получить зачетные баллы

Первак – о поражении Карпатам: Бесит, что играя 70 минут на одного игрока больше, умудрились пропустить 3 мяча

fclb.com.u

Новина українською

Виталий Первак прокомментировал поединок со "львами" (2:3).

"Не хочется это все говорить. Играли в большинстве с 20-й минуты и из-за ужасных ошибок в защите умудрились пропустить 3 мяча. Такой наш уровень. А в атаке смогли забить или запихнуть... Разочарование очень сильное.

Работать, верить в себя, футболистов, но психология – это такая штука… Мы много делали перехватов в центре, выбегали в атаку, а там ничего не смогли сделать. Команда играет вдесятером, свободных зон много. Были возможности для взятия ворот. Не смогли этим пользоваться. У нас есть еще игры. Будем биться до последнего. Если будет азарт, игра с сердцем – все будет хорошо”.

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"Как работаем над психологией? Ходим, гладим по головке. На тренировках мы работаем. Меня бесит то, что играя 70 минут на одного игрока больше, умудрились пропустить 3 мяча. Я даже слова не могу подобрать. Так и сказал футболистам", – рассказал тренер.

Впереди у "аистов" матчи против "Кривбасса", "Ингульца", "Руха" и "Оболони".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Shkrtel (Кропивницкий)
07.05.2025 в 08:41
Адмїни,це їнтерв*ю з Перваком ви вже друкуєте декілька раз і їнших тренерїв теж,невже нема нічого свіжого???
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Комментарии 1
Shkrtel (Кропивницкий)
07.05.2025 в 08:41
Адмїни,це їнтерв*ю з Перваком ви вже друкуєте декілька раз і їнших тренерїв теж,невже нема нічого свіжого???
Ответить
0
0

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