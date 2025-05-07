Кривбасс - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" примет на своем поле "Левый Берег" в рамках доигрывания матча 21-го тура УПЛ. Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

Напомним, что матч 15 марта был приостановлен на второй минуте при счете 0:0. После продолжительных воздушных тревог стороны решили перенести поединок.

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Криворожане в прошлом туре сыграли вничью с "Рухом" (0:0), а "аисты" уступили "Карпатам" (2:3).

Начало поединка - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 21-й тур. 07.05.2025

Кривой Рог, СК "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ