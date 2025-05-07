Защитник Черноморца: В первом тайме наш план против Шахтера работал идеально

Защитник "Черноморца" Мозес Жаржу прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в 27-м туре УПЛ.

- Какие эмоции у тебя оставила игра против "Шахтера"? В первом тайме, показалось, команде удалось выполнять тренерскую установку.

- Да, у нас был четкий план на игру - именно такой, как хотели тренеры: защищаться терпеливо и выходить в контратаки, как только мы получим мяч. В первом тайме это работало идеально.

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- Кто из игроков донецкого клуба был наиболее опасным для защиты одесситов?

- Ну, я могу сказать, что это был Невертон, потому что он сумел дважды поразить наши ворота.

- В чемпионате осталось сыграть три игры. Какие настроения в клубе? Есть ли еще внутренние силы, чтобы решить главную задачу?

- Если честно, на тренировках настроение остается таким же - очень позитивным, и каждый раз, когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу. Хотя результаты и даются тяжело, мы всегда хотим лучшего для клуба и наших болельщиков. Поэтому мы будем бороться до конца, обещаю вам!

- Каким этот сезон был лично для тебя? Что можешь отметить из положительных моментов?

- Этот сезон имел огромное значение для моей карьеры. Одесса подарила мне шанс показать свой талант, и я всегда буду искренне благодарен этому клубу - и во времена побед, и во времена трудностей. Для меня большая честь быть частью этой невероятной команды. Я с гордостью могу сказать: я - моряк с Черного моря!, - приводит слова Жаржу клубная пресс-служба.