  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лонвейк может вернуться в Динамо - Источник

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лонвейк может вернуться в Динамо - Источник

Премьер-лига
Обновлено

Сейчас он выступает на правах аренды за датский "Виборг"

Лонвейк может вернуться в Динамо - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк продолжает свои выступления за датский "Виборг" на правах аренды. Соглашение было заключено 31 августа 2024 года и включает опцию выкупа контракта.

В прошлом году Лонвейк уже был в аренде в другом клубе, после чего вернулся в Киев, прошел все сборы и даже появлялся в матчах квалификации еврокубков. Однако из-за высокой конкуренции в центре поле был вынужден снова отправиться в аренду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на это, именно у Джастина среди всех арендованных больше всего шансов снова засветиться в футболке "Динамо" на летних сборах - для того, чтобы побороться за место в команде и, возможно, закрепиться.

Датский клуб пока размышляет над опцией выкупа 25-летнего футболиста, ведь хоть право это и есть, сумма - немалая, поэтому не факт, что "Виборг" ее заплатит. Однако игрок является основным и играет стабильно, поэтому вариант остается открытым.

Читайте такжеОфициально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера
По теме
yellow-arrow
Торрес: Впечатления от Динамо хорошие. Хотел бы здесь остаться как можно дольше
yellow-arrow
Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
yellow-arrow
Защитник Черноморца: В первом тайме наш план против Шахтера работал идеально
Динамо (Киев) Джастин Лонвейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram-канал INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости