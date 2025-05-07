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Лонвейк может вернуться в Динамо - Источник
Сейчас он выступает на правах аренды за датский "Виборг"
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк продолжает свои выступления за датский "Виборг" на правах аренды. Соглашение было заключено 31 августа 2024 года и включает опцию выкупа контракта.
В прошлом году Лонвейк уже был в аренде в другом клубе, после чего вернулся в Киев, прошел все сборы и даже появлялся в матчах квалификации еврокубков. Однако из-за высокой конкуренции в центре поле был вынужден снова отправиться в аренду.
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Несмотря на это, именно у Джастина среди всех арендованных больше всего шансов снова засветиться в футболке "Динамо" на летних сборах - для того, чтобы побороться за место в команде и, возможно, закрепиться.
Датский клуб пока размышляет над опцией выкупа 25-летнего футболиста, ведь хоть право это и есть, сумма - немалая, поэтому не факт, что "Виборг" ее заплатит. Однако игрок является основным и играет стабильно, поэтому вариант остается открытым.
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