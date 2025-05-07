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Александру Пихаленку – 28 лет: что вы знаете об игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Александру Пихаленку – 28 лет: что вы знаете об игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7-го мая исполняется 28 лет полузащитнику сборной Украины и киевского Динамо Александру Пихаленку.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой хавбека, пройдя квиз.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2025 в 11:27
не чего он не добился --средний игрок только для дворового УПЛ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.05.2025 в 11:27
не чего он не добился --средний игрок только для дворового УПЛ
Ответить
1
0

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