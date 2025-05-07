Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александру Пихаленку – 28 лет: что вы знаете об игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол
Результатами делитесь в комментариях
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
7-го мая исполняется 28 лет полузащитнику сборной Украины и киевского Динамо Александру Пихаленку.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой хавбека, пройдя квиз.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
07.05.2025 в 11:27
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1