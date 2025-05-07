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Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на очередной тур
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 28-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
28-й тур
9 мая (пятница)
"Заря" - "Шахтер" 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
"Полесье" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
10 мая (суббота)
"Ворскла" - "Черноморец" 13:00. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Оболонь" - ЛНЗ 15:30. Арбитр - Когут А.А. (Тернополь), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Рух" - "Верес" 18:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
11 мая (воскресенье)
"Кривбасс" - "Колос" 13:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
"Карпаты" - "Александрия" 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск,
12 мая (понедельник)
"Ингулец" - "Левый Берег" 15:30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).
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