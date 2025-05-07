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Торрес: Впечатления от Динамо хорошие. Хотел бы здесь остаться как можно дольше
Новичок "бело-синих" прокомментировал переход в киевский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Анхель Торрес поделился впечатлениями после перехода в киевский клуб.
- Ты уже фактически неделю в Украине. Нравится ли тебе здесь?
- Мне здесь все очень нравится. Очень хорошие впечатления от самой команды. Я хотел бы здесь остаться как можно дольше.
- Ты не имел контракта ни с одним клубом с лета прошлого года... Как поддерживал форму все это время?
- Последние шесть месяцев я тренировался индивидуально, с персональным тренером, преимущественно акцент был на физической подготовке.
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- Ты являешься универсальным футболистом, выступал и на флангах атаки, и в центре полузащиты, и даже центрального форварда. Где тебе удобнее играть? Какую позицию тебе отводят в "Динамо"?
- Комфортнее всего чувствую себя на позиции правого вингера, однако для меня не проблема сыграть и на левом фланге. Могу сыграть на любой позиции в атаке.
- Некоторые украинские журналисты по манере игры сравнивают тебя с молодым Андреем Ярмоленко. А с кем ты сам себя сравнил бы?
- Да, я уже узнал, какие достижения у Андрея Ярмоленко в Украине, насколько это весомая персона в украинском футболе. Но я не хотел бы себя сравнивать ни с одним игроком. Я хочу строить свою карьеру, не равняясь ни на кого, хочу сделать известным свое собственное имя.
- Ты выигрывал Юношескую Лигу УЕФА в составе "Порту". А известно ли тебе, что академия "Динамо" тоже одна из лучших в мире, клуб является одним из лидеров по количеству собственных воспитанников в Европе?
- Да, я слышал о детской футбольной академии "Динамо", я очень высокого мнения о ней. Знаю, что в клубе очень хорошо выстроена структура, хорошие условия для юных талантов, поэтому постоянно появляются новые игроки, которые достигают высот в профессиональном футболе. Даже в Австралии я имел возможность увидеть воспитанников динамовской академии.
- В 18 лет ты перебрался из родной Колумбии в Португалию. Был ли этот шаг правильным для развития твоей карьеры?
- Когда я узнал, что у меня есть возможность перебраться в столь именитый клуб, я к этому сразу начал готовиться, в частности начал учить язык, начал специально тренироваться. Для меня это был шанс, за который я ухватился обеими руками. Понимал, что это прекрасная возможность сделать шаг вперед.
- А теперь время учить украинский. Какие-то слова уже выучил?
- Некоторые повседневные фразы знаю, например приветствие "Добрый день". Мне очень нравятся украинцы, ваш народ.
- У тебя были взлеты и падения. Ты становился с "Сентрал Кост Маринерс" чемпионом Австралии. Именно в тот период где-то и начали говорить о твоем вероятном переходе в "Динамо". Год назад это были только слухи или реальные разговоры?
- Да, еще год назад были разговоры, связанные с "Динамо". И они продолжались целый год. Но эти все разговоры, наконец, в прошлом. Теперь я в Киеве и готов демонстрировать свои лучшие качества будучи игроком этого великого клуба.
- "Динамо" сейчас на первом месте в чемпионате и близко к своему историческому чемпионству. Когда киевляне выиграют УПЛ, то на эмблеме появится третья звезда. Это как у Аргентины после выигранного ЧМ. Историческое время для клуба. Знал об этом?
- Конечно, знал. Я давно следил за культурой и историей ФК "Динамо" Киев. И я знал о третьей звездочке. Поэтому хочу помочь команде ее взять.
- Все СМИ уже растиражировали твои фото возле памятника Валерия Васильевича Лобановского. Чего ожидаешь от "Динамо" и игры в Украине?
- Я собираюсь себя отдать полностью киевскому клубу. И я хочу уже в этом сезоне помочь "Динамо" стать чемпионом. Если посмотреть вперед, желаю бороться с "бело-синими" за все возможные титулы. Хочу принести много трофеев наиболее титулованному украинскому клубу.
- Почему ты выбрал 17 игровой номер?
- Какой-то особой истории относительно игрового номера нет. Мне просто нравятся номера 10 и 7. Но поскольку оба заняты, то решил сделать микс и сформировать мощную комбинацию для себя, - сказал Торрес.
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