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В контракте новичка Динамо прописана клаусула – известна сумма

Премьер-лига

Анхель Торрес достался киевскому клубу бесплатно

В контракте новичка Динамо прописана клаусула – известна сумма

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" вчера, 6 мая официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Теперь стали известны дополнительные детали контракта. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в соглашении южноамериканского легионера прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

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Напомним, что Торрес присоединился к "Динамо" в качестве свободного агента, подписав договор до июня 2028 года. Последним его клубом был австралийский "Сентрал Кост Маринерс" - команда, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Ранее Анхель Торрес поделился впечатлениями после перехода в "Динамо".

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Динамо (Киев) Анхель Торрес
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Источник:
Х (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
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