В контракте новичка Динамо прописана клаусула – известна сумма

"Динамо" вчера, 6 мая официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Теперь стали известны дополнительные детали контракта. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в соглашении южноамериканского легионера прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Торрес присоединился к "Динамо" в качестве свободного агента, подписав договор до июня 2028 года. Последним его клубом был австралийский "Сентрал Кост Маринерс" - команда, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Ранее Анхель Торрес поделился впечатлениями после перехода в "Динамо".