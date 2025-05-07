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В контракте новичка Динамо прописана клаусула – известна сумма
Анхель Торрес достался киевскому клубу бесплатно
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" вчера, 6 мая официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.
Теперь стали известны дополнительные детали контракта. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в соглашении южноамериканского легионера прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.
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Напомним, что Торрес присоединился к "Динамо" в качестве свободного агента, подписав договор до июня 2028 года. Последним его клубом был австралийский "Сентрал Кост Маринерс" - команда, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).
Ранее Анхель Торрес поделился впечатлениями после перехода в "Динамо".
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