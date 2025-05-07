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Названы стартовые составы на поединок Кривбасс – Левый Берег

Премьер-лига

Доигровка матча 21-го тура УПЛ

Названы стартовые составы на поединок Кривбасс – Левый Берег

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"Кривбасс" примет на своем поле "Левый Берег" в рамках доигрывания матча 21-го тура УПЛ. Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Команды определились со стартовыми составами на игру.

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Кузык, Хрвое, Вакулко, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Соса,

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Пличко, Юрчец, Икенна, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулык.

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"Левый Берег": Механив, Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал, Банада, Косовский, Когут І, Синица, Шастал, Сухоручко.

Запасные: Караващенко, Самар, Сидней, Диего, Приходько, Галас, Кобзарь, Ризнык, Войцеховский.

Напомним, что матч 15 марта был приостановлен на второй минуте при счете 0:0. После продолжительных воздушных тревог стороны решили перенести поединок.

Игра начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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