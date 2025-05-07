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Новичок Динамо сравнил украинский футбол с чемпионатами, в которых играл ранее
Анхель Торрес отметил высокий уровень украинского футбола
Фото: ФК Динамо Київ
Колумбийский новичок "Динамо" Анхель Торрес сравнил украинский футбол с чемпионатами, в которых выступал ранее. Также он рассказал о своих впечатлениях от Киева.
- Ты уже некоторое время тренировался с командой. Насколько украинский футбол отличается от колумбийского, португальского, мальтийского или австралийского?
- Если сравнивать с теми чемпионатами, где я поиграл больше всего - Мальты, Австралии, то здесь в Украине более высокий уровень в плане организации, дисциплины. Украинский футбол в этом плане ближе к португальскому.
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- За то время, что ты уже в Украине, довелось ли побывать на каком-то футбольном матче?
- Я смотрел много матчей по телевизору, но пока не присутствовал ни на одном матче. Но я уже имею впечатление об уровне украинского футбола. Мне он нравится значительно больше, чем в чемпионатах, где я выступал раньше.
- Если не считать футбол, то что тебе уже запомнилось в Украине больше всего? Люди, дружелюбие, еда, культура?
- Я уже познакомился с украинской традиционной едой. Отдельно хочу выделить красный суп - борщ. Я в принципе считаю, что ваша еда - очень вкусная. Успел увидеть некоторые части города Киев, понял для себя, что это удивительно красивый город. Не видел еще всю красоту, но скоро это исправлю, - сказал Торрес.
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