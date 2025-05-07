Хавбек Левого Берега провел юбилейный матч в УПЛ

29-летний полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал провел юбилейный, 100-й матч в УПЛ.

Это произошло в поединке 27-го тура УПЛ против "Карпат" (2:3). В составе киевского клуба Дмитрий сыграл 9 матчей, ранее - 63 "Александрию", по 14 - за "Полесье" и "Верес". В элитном дивизионе он отметился 12 голами.

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Шастал дебютировал в УПЛ 6 марта 2018 года в составе "Александрии" - в гостевом матче против "Зирки" (0:0).