Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Левого Берега провел юбилейный матч в УПЛ
Футболисту покорилась отметка в 100 матчей
Фото: ФК Лівий Берег
29-летний полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал провел юбилейный, 100-й матч в УПЛ.
Это произошло в поединке 27-го тура УПЛ против "Карпат" (2:3). В составе киевского клуба Дмитрий сыграл 9 матчей, ранее - 63 "Александрию", по 14 - за "Полесье" и "Верес". В элитном дивизионе он отметился 12 голами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шастал дебютировал в УПЛ 6 марта 2018 года в составе "Александрии" - в гостевом матче против "Зирки" (0:0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Индзаги: Прежде всего хочу поздравить Барселону
- Интер в финале Лиги чемпионов, интерес к Ванату по АПЛ, еще один украинец в Жироне, очередной претендент на Лунина. Главные новости за 6 мая
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000