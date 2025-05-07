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Второй раз подряд. Легионер Шахтера получил награду лучшему игроку месяца

Премьер-лига

Очередная клубная награда для бразильца

Второй раз подряд. Легионер Шахтера получил награду лучшему игроку месяца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Легионер донецкого "Шахтера" получил награду лучшему игроку месяца по итогам апреля. Что интересно, он также получал подобный приз от клуба за прошлый месяц.

Согласно результатам опроса в соцсетях, наибольшее количество голосов болельщики "горняков" отдали Кевину — 76,5%. Ему удалось опередить Артема Бондаренко, Марлона Гомеса и Лассина Траоре.

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Добавим, что в апреле 22-летний Кевин провел 6 матчей и отметился 4 голами. Всего на счету нападающего 9 голов и три результативные передачи в 31 матче за "Шахтер" во всех турнирах этого сезона.

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Шахтер (Донецк) Кевин
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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