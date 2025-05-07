Второй раз подряд. Легионер Шахтера получил награду лучшему игроку месяца

Легионер донецкого "Шахтера" получил награду лучшему игроку месяца по итогам апреля. Что интересно, он также получал подобный приз от клуба за прошлый месяц.

Согласно результатам опроса в соцсетях, наибольшее количество голосов болельщики "горняков" отдали Кевину — 76,5%. Ему удалось опередить Артема Бондаренко, Марлона Гомеса и Лассина Траоре.

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Добавим, что в апреле 22-летний Кевин провел 6 матчей и отметился 4 голами. Всего на счету нападающего 9 голов и три результативные передачи в 31 матче за "Шахтер" во всех турнирах этого сезона.