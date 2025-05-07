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"15-е и 16-е место займут...". Эксперт высказался о борьбе за выживание в УПЛ
Бывший форвард "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев считает, что "Ингулец" и "Черноморец" покинут украинскую Премьер-лигу по итогам сезона.
- Cтоит ли вычеркнуть "Оболонь" и ЛНЗ, которые на восемь очков опережают "Ингулец", из числа кандидатов на вылет?
- Восьми очков "Оболони" и ЛНЗ вполне достаточно для того, чтобы не переживать за прямой вылет из УПЛ. К тому же в ближайший уикенд они сыграют между собой и один из оппонентов, кто победит, на мой взгляд, вообще может закрыть все вопросы этого сезона.
- Главный претендент на вылет - "Черноморец"?
— По всем раскладам одесситы вряд ли смогут сотворить чудо. Кто сможет прогнозировать их победы над "Динамо" и "Александрией"? Нет. А если даже допустить выигрыш над "Ворсклой", этого будет мало.
- Насколько выше шансы у "Ингульца" избежать прямого вылета?
– У них тоже ситуация непростая. А по календарю две лобовые встречи ("Левый берег" и "Ворскла") и матч против мотивированного "Шахтера". Не думаю, что "Ингулец" сможет выбраться из зоны вылета.
— Каким будет ваш прогноз на итоговое расположение команд с 13 по 16 место?
- Кто займет 15-е и 16-е место мы уже сказали, это "Ингулец" и "Черноморец". А вот что касается переходных матчей, то здесь вопрос очень непростой. Более конкретно можно было бы сказать после 28 тура, когда претенденты сойдутся в играх между собой. Но если исходить из нынешней ситуации, кто и как себя проявляет в сезон, то в зону переходных матчей я бы поставил "Левый берег" и, наверное, все-таки "Оболонь".
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