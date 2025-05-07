  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "15-е и 16-е место займут...". Эксперт высказался о борьбе за выживание в УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"15-е и 16-е место займут...". Эксперт высказался о борьбе за выживание в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
"15-е и 16-е место займут...". Эксперт высказался о борьбе за выживание в УПЛ

Google

Новина українською

Бывший форвард "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев считает, что "Ингулец" и "Черноморец" покинут украинскую Премьер-лигу по итогам сезона.

- Cтоит ли вычеркнуть "Оболонь" и ЛНЗ, которые на восемь очков опережают "Ингулец", из числа кандидатов на вылет?

- Восьми очков "Оболони" и ЛНЗ вполне достаточно для того, чтобы не переживать за прямой вылет из УПЛ. К тому же в ближайший уикенд они сыграют между собой и один из оппонентов, кто победит, на мой взгляд, вообще может закрыть все вопросы этого сезона.

- Главный претендент на вылет - "Черноморец"?

— По всем раскладам одесситы вряд ли смогут сотворить чудо. Кто сможет прогнозировать их победы над "Динамо" и "Александрией"? Нет. А если даже допустить выигрыш над "Ворсклой", этого будет мало.

- Насколько выше шансы у "Ингульца" избежать прямого вылета?

– У них тоже ситуация непростая. А по календарю две лобовые встречи ("Левый берег" и "Ворскла") и матч против мотивированного "Шахтера". Не думаю, что "Ингулец" сможет выбраться из зоны вылета.

— Каким будет ваш прогноз на итоговое расположение команд с 13 по 16 место?

- Кто займет 15-е и 16-е место мы уже сказали, это "Ингулец" и "Черноморец". А вот что касается переходных матчей, то здесь вопрос очень непростой. Более конкретно можно было бы сказать после 28 тура, когда претенденты сойдутся в играх между собой. Но если исходить из нынешней ситуации, кто и как себя проявляет в сезон, то в зону переходных матчей я бы поставил "Левый берег" и, наверное, все-таки "Оболонь".

Читайте такжеЭксперт: План Черноморца провалился. Кучер не только не помог, но и подпортил себе реноме

По теме
yellow-arrow
Первый гол хавбека в сезоне. Кузык вывел Кривбасс вперед в матче с Левым Берегом
yellow-arrow
Рух назвал лучшего игрока команды в апреле
yellow-arrow
Наставник середняка УПЛ может возглавить европейский клуб с украинцами в составе
Виктор Грачев Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости