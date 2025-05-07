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Рух назвал лучшего игрока команды в апреле
Выбор болельщиков
Фото: ФК Рух
"Рух" подвел итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока команды по итогам апреля.
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Победу одержал нападающий Ярослав Карабин. За него проголосовали 36% болельщиков.
В минувшем месяце 22-летний Карабин принял участие во всех пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Также на звание лучшего игрока месяца претендовали Артур Рябов (23%), Бабукарр Фаал (16%), Евгений Пастух (13%) и Эдсон (12%).
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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