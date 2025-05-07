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Наставник середняка УПЛ может возглавить европейский клуб с украинцами в составе

Премьер-лига

Шанс поработать с соотечественниками в другой стране

Наставник середняка УПЛ может возглавить европейский клуб с украинцами в составе

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев получил вариант с трудоустройством за рубежом.

По информации Футбол 24, в услугах 51-летнего специалиста заинтересована "Лехия".

Отмечается, что польский клуб доволен игрой пяти украинских футболистов в своем составе (Максим Хлань, Антон Царенко, Богдан Вьюнник, Богдан Сарнавский и Иван Желизко), и планирует продолжить работать по этому вектору.

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Трудовое соглашение Пономарева с "Рухом" рассчитано до конца этого сезона.

В текущей кампании "Лехия" борется за выживание в чемпионате Польши, занимая 14-е место.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
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