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Наставник середняка УПЛ может возглавить европейский клуб с украинцами в составе
Шанс поработать с соотечественниками в другой стране
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев получил вариант с трудоустройством за рубежом.
По информации Футбол 24, в услугах 51-летнего специалиста заинтересована "Лехия".
Отмечается, что польский клуб доволен игрой пяти украинских футболистов в своем составе (Максим Хлань, Антон Царенко, Богдан Вьюнник, Богдан Сарнавский и Иван Желизко), и планирует продолжить работать по этому вектору.
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Трудовое соглашение Пономарева с "Рухом" рассчитано до конца этого сезона.
В текущей кампании "Лехия" борется за выживание в чемпионате Польши, занимая 14-е место.
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