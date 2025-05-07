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Первый гол хавбека в сезоне. Кузык вывел Кривбасс вперед в матче с Левым Берегом

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Первый гол хавбека в сезоне. Кузык вывел Кривбасс вперед в матче с Левым Берегом

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык открыл счет в поединке перенесенного 21-го тура чемпионата Украины против "Левого Берега".

В начале второй половины первого тайма 22-летний футболист точно отправил мяч в ближний угол ворот соперника.

Для Кузыка этот гол стал первым в сезоне в рамках УПЛ за 27 игр.

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