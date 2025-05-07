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Шабанов: Обыграть Полесье было вдвойне приятнее. В прошлом году мы не очень хорошо расстались

Премьер-лига

Обида осталась

Шабанов: Обыграть Полесье было вдвойне приятнее. В прошлом году мы не очень хорошо расстались

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Артем Шабанов отреагировал на победу в матче 27-го тура против своего бывшего клуба - "Полесья" (2:1).

"Эмоции положительные, потому что мы смогли обыграть сильного соперника. Но это уже история, мы переключились на подготовку к следующему матчу, который также будет не менее сложным.

- Насколько принципиальным был для тебя поединок против "Полесья"?

- Я на всех соперников настраиваюсь одинаково. Хотя не скрою, из-за того, что в прошлом году мы не очень хорошо расстались, обыграть "Полесье" было вдвойне приятнее.

- Эта победа еще на шаг приблизила "Александрию" к историческому успеху. Команда заряжена на три последних матча?

- Конечно. Все оставшиеся игры поединки будут для нас финальными. Мы очень хотим остаться там, где находимся.

- Выше не заглядываете?

- Тут уже нужно немного помечтать, чтобы мы все выиграли, а "Динамо" споткнулось, и не раз. Это что-то из разряда фантастики.

- В чем залог успеха нынешней "Александрии"?

- Здесь не один фактор. Прежде всего, это работа тренерского штаба. У нас, считаю, хороший подбор исполнителей и сам коллектив сплоченный. На поле мы всегда выходим с мыслью - один за всех и все за одного.

Напомним, Шабанов защищал цвета "Полесья" в прошлом сезоне.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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