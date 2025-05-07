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Экс-игрок сборной Португалии охарактеризовал новичка Динамо

Премьер-лига

Он выступал в одной команде с Анхелем Торресом

Экс-игрок сборной Португалии охарактеризовал новичка Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший футболист сборной Португалии Тьяго Гомеш поделился мнением о легионере Анхеле Торресе, который присоединился к киевскому "Динамо".

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"Он отличный парень и футболист. В раздевалке он был очень застенчивым и тихим, мало говорил. Но когда Торрес выходил на поле, то всегда помогал партнерам. Мы выиграли много игр благодаря ему. Все понимали, что он должен играть в большом клубе.

Анхель – спокойный парень, который двигался по своему пути. Но когда он выходил на поле, то становился полностью вовлеченным в игру. Этот футболист помогал нашей команде своей скоростью и техническими качествами. Его сильная сторона – игра один на один.

Он создан для больших клубов. Я не удивлен его карьерой, учитывая его характеристики и качество, которое дает Анхель на футбольном поле. Когда Торрес сосредоточен на игре, он может достичь невероятного уровня", – сказал Гомеш для Sport.ua.

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Гомеш и Торрес играли вместе в португальском клубе "Алверка" с января 2021 по июль 2022 года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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