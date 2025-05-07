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За шиворот голкиперу. Кривбасс удвоил преимущество в игре с Левым Берегом

Премьер-лига

Немного курьезно вышло

За шиворот голкиперу. Кривбасс удвоил преимущество в игре с Левым Берегом

Фото: ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Егор Твердохлиб забил второй гол "Кривбасса" в ворота "Левого Берега" в матче украинской Премьер-лиги.

Благодаря рикошету от защитника мяч после подачи 24-летнего нападающего залетел за шиворот голкиперу соперника в дальний угол. Счет в игре - 2:0.

Напомним, что вывел "Кривбасс" вперед Денис Кузык.

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