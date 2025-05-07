За шиворот голкиперу. Кривбасс удвоил преимущество в игре с Левым Берегом

Егор Твердохлиб забил второй гол "Кривбасса" в ворота "Левого Берега" в матче украинской Премьер-лиги.

Благодаря рикошету от защитника мяч после подачи 24-летнего нападающего залетел за шиворот голкиперу соперника в дальний угол. Счет в игре - 2:0.