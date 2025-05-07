Премьер-лига
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За шиворот голкиперу. Кривбасс удвоил преимущество в игре с Левым Берегом
Немного курьезно вышло
Фото: ФК Кривбас
Егор Твердохлиб забил второй гол "Кривбасса" в ворота "Левого Берега" в матче украинской Премьер-лиги.
Благодаря рикошету от защитника мяч после подачи 24-летнего нападающего залетел за шиворот голкиперу соперника в дальний угол. Счет в игре - 2:0.
Напомним, что
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