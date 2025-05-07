Премьер-лига
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Без шансов для аистов. Кривбасс забил третий гол Левому Берегу
Уже 3:0
ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса отправил третий гол в ворота "Левого Берега" в матче украинской Премьер-лиги.
Нигерский футболист получил мяч с правого фланга, прошел с ним до линии штрафной, и точно пробил в правый угол.
До этого за "Кривбасс" сегодня забивали Денис Кузык и Егор Твердохлиб.
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