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Без шансов для аистов. Кривбасс забил третий гол Левому Берегу

Премьер-лига

Уже 3:0

Без шансов для аистов. Кривбасс забил третий гол Левому Берегу

ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса отправил третий гол в ворота "Левого Берега" в матче украинской Премьер-лиги.

Нигерский футболист получил мяч с правого фланга, прошел с ним до линии штрафной, и точно пробил в правый угол.

До этого за "Кривбасс" сегодня забивали Денис Кузык и Егор Твердохлиб.

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