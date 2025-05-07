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УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
"Кривбасс" разгромил "Левый Берег" в доигрывании матча 21-го тура УПЛ
ФК Кривбас
Команды начали игру еще 15 марта и успели отыграть полторы минуты, как снова прозвучала воздушная тревога, которая не позволила продолжить матч.
Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с началом матча. У "Кривбасса" из-за травм не играли Мендоса и Дибанго, которых заменили Вакулко и Илич. У "Левого Берега" было только одно изменение - травмированного Дедуха заменил Якимив.
Первый момент в матче возник у ворот киевлян. Дальний удар Понедельника с правого фланга пролетел гораздо выше. "Кривбасс" со старта активно прессинговал и явно сделал ставку на быстрый гол. Подачу Кузика с левого фланга выбили за пределы штрафной защитники. Буквально через минуту тот же Кузык пробил повыше ворот после отскока.
Задерака не успел замкнуть перспективную подачу от Твердохлеба с левого фланга. Микитишин после смещения с левого фланга в центр пробил мимо левой стойки.
Хозяева повели в счете в середине первого тайма. Кузык сыграл в стенку с Микитишиным, вышел лицом к лицу с Механивым и пробил в ближний угол. 1:0.
После забитого гола криворожцы не остановились и продолжали атаковать. Удар Микитишина пролетел мимо дальней стойки.
Выше ворот запустил мяч Задерака после подачи с левого фланга от Кузика. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе хозяев.
Уже на старте второго тайма владельцы увеличили свое преимущество в счете. Егор Твердохлеб воспользовался передачей Сосы и пробил в Семенова, от которого рикошетом мяч опустился в ворота. 2:0.
У гостей сегодня ничего не получалось, а криворожцы не останавливались. Дальний удар Понедельник с правого фланга под правую стойку парировал Механив.
Сухоручко пытался пробить из-за предела штрафной, но сделал это неудачно и еще получил повреждение.
Третий гол киевляне привезли сами.Галас под прессингом отдала поперечную передачу на Сосу, тот сблизился с голкипером и пробил точно в дальний угол. 3:0.
Ндомбассе пытался прострелить в штрафную, но защитники вынесли.
Уже в добавленное арбитром время Твердохлеб после передачи Гонсалеза поиздевался над несколькими защитниками и оформил дубль. 4:0. Ничего "Левый Берег" не сумел сегодня противопоставить "Кривбассу".
"Кривбасс" закономерно побеждает и догоняет "Карпаты" и "Полесье". У всех трех коллективов по 43 очка и нас ожидает очень горячая концовка в борьбе за единственную вакантную еврокубковую позицию. "Левый Берег" остался в зоне переходных матчей на 14-й позиции и опережает "Ингулец" всего на 3 очка. С такой игрой киевлянам будет трудно спастись
21-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" - "Левый Берег" 4:0
Голы: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69
Кривбасс: Клищук - Дибанго (Задерака, 2), Романчук, Конате, Понедельник (Бандейра, 80) - Хомченовский (Илич, 2, Лунев, 46), Микитишин (Ндомбаси, 61), Твердохлеб - Мендоса (Вакулко, 2, Икенна,73), Кузык.
Левый Берег: Механов – Шаповал (Сидней, 81), Семенов, Банада, Соколов – Косовский (Приходько, 51), Дедух (Якимив, 2), И. Когут (Войцеховский, 46) - Синица (Диего, 57), Сухоручко, Шастал (Галас, 51).
Предупреждения: Илич, 45+1 – И. Когут, 31.
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