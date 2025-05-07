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Четвертый в компенсированное. Кривбасс громит Левый Берег в очной встрече

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы в ударе

Четвертый в компенсированное. Кривбасс громит Левый Берег в очной встрече

Фото: ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Егор Твердохлиб оформил дубль в матче УПЛ против "Левого Берега".

После гола на 47-й минуте 24-летний нападающий "Кривбасс" распечатал ворота соперника второй раз на 91-й минуте. Счет в матче - 4:0.

Другие два гола подопечных Юрия Вернидуба забили Денис Кузык и Даниэль Соса.

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