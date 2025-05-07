Четвертый в компенсированное. Кривбасс громит Левый Берег в очной встрече

Егор Твердохлиб оформил дубль в матче УПЛ против "Левого Берега".

После гола на 47-й минуте 24-летний нападающий "Кривбасс" распечатал ворота соперника второй раз на 91-й минуте. Счет в матче - 4:0.

Другие два гола подопечных Юрия Вернидуба забили Денис Кузык и Даниэль Соса.