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Раззабивались. Кривбасс - Левый Берег 4:0. Видео голов и обзор матча
В этот раз без проблем с реализацией для подопечных Вернидуба
Кривбас
"Кривбасс" разгромил "Левый Берег" в домашней игре перенесенного 21-го тура чемпионата Украины.
Дублем за хозяев поля отметился Егор Твердохлиб, еще по голу забили Денис Кузык и Даниэль Соса.
Стоит отметить, что "Кривбасс" впервые в текущем сезоне УПЛ забил за один поединок более трех мячей.
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21-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" - "Левый Берег" 4:0
Голы: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69
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