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Раззабивались. Кривбасс - Левый Берег 4:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

В этот раз без проблем с реализацией для подопечных Вернидуба

Раззабивались. Кривбасс - Левый Берег 4:0. Видео голов и обзор матча

Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" разгромил "Левый Берег" в домашней игре перенесенного 21-го тура чемпионата Украины.

Дублем за хозяев поля отметился Егор Твердохлиб, еще по голу забили Денис Кузык и Даниэль Соса.

Стоит отметить, что "Кривбасс" впервые в текущем сезоне УПЛ забил за один поединок более трех мячей.

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21-й тур УПЛ

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Левый Берег" 4:0

Голы: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69

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