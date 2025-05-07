Тренер Руха: У нас сейчас нет игроков, которым гарантировано место в старте

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Вересом" и оценил действия молодых футболистов в предыдущих играх чемпионата.

"С нами сейчас тренируется много молодежи. В матче с "Кривбассом" на поле вышли трое игроков 2008 года рождения. Они появились при счете 0:0, сыграли достаточно времени и нельзя сказать, что с ними команда выглядела слабее, ведь они качественно действовали на поле. Поэтому мы и в дальнейшем будем доверять своей молодежи и эти юные игроки должны быть готовы к матчам УПЛ и постепенно приобретать опыт.

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В первом круге "Рух" провалил 2-3 матча, и один из них - в Ровно против "Вереса". Мы каждый матч хотим играть на победу, поэтому и следующий поединок не будет исключением. Команда настраивается на положительный результат и будет играть с полной самоотдачей. Но хочу подчеркнуть, что и в следующих матчах мы будем давать игровое время своим молодым воспитанникам, пробовать различные тактические схемы и наигрывать игровые связи. Сейчас у нас есть возможность подумать о будущем и двигаться с прицелом уже на следующий сезон.

Радует, что у нас есть хорошая конкуренция и сейчас мы улучшили свои результаты. В последних пяти матчах команда уступила лишь однажды, а "Рух" при этом применял серьезную ротацию. Хорошо, что те игроки, которые имели меньше игрового времени с начала сезона, доказали, что также могут получать необходимый результат.

Полный анализ надо будет делать после окончания чемпионата. Этот сезон был неоднозначным для "Руха", потому что зимой команда перестраивалась. Мы были самой молодой командой и нас покинули пятеро ключевых игроков. Нужно было строить новую команду, сплотить коллектив, чтобы "Рух" и дальше был конкурентным. Сейчас я доволен тем, как играет команда, ведь мы демонстрируем достаточно хороший уровень. У нас сейчас нет игроков, которым гарантировано место в стартовом составе и готовым сыграть должен быть каждый футболист. Если они правильно отреагируют на эту конкуренцию, то смогут прогрессировать в игровом плане, ведь молодым игрокам нужна конкурентная среда", - сказал Пономарев.