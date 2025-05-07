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Экс-игрок Шахтера: Наверное, Пушичу говорили, что команда была ниже в таблице, чем сейчас, когда еще я играл
Олег Матвеев высказался о работе Марино Пушича
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-форвард "
– Интересно, а Марино Пушич знает, что хуже, чем сейчас, "Шахтер" в итоговой турнирной таблице чемпионата был 29 лет назад?
– Это еще когда я играл (улыбается). Наверное, ему говорили об этом. Тренер должен знать историю тренируемой команды. Понятно, что все чемпионаты выиграть невозможно. Но, значит, ниже второго места команда не опускалась с 1996 года. Сейчас тяжело с этим смириться. Да, бывает "Динамо" сильнее, но чтобы еще и "Александрия" была выше...
– Какие, на ваш взгляд, ошибки допустил Марино Пушич?
– Мне сложно его судить, не находясь внутри коллектива, но, допустим, в Лиге чемпионов часто менялся состав, такие случаи были и в чемпионате. Трудно было определить основание. Такого, например, при Мирче Луческу не было. Артем Бондаренко то играет, то не играет, то же можно сказать и о Дмитрии Криськива.
Я не могу сказать, что Пушич – слабый тренер, значит что-то происходит с микроклиматом. Нельзя занимать третье место в таком чемпионате Украины. Тем более что "Шахтер" пролетает мимо Лиги чемпионов на предстоящий сезон.
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