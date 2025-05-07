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Защитник Александрии: Никак не можем обыграть Ротаня и Кравченко в теннисбол - соблюдаем субординацию
Артем Шабанов - о взаимодействии с тренерами Александрии
Фото: ФК Олександрія
Защитник
– Тебе как футболисту, который в свое время играл вместе с нынешними наставниками "Александрии", легко находить общий язык?
– Мы без проблем находим общий язык. Поэтому и это одна из причин наших положительных результатов.
– Слышал, что между наставниками и игроками "Александрии" нет расстояния вне футбольного поля…
– Это вы на счет теннисбола?
– Да.
– Нет-нет. Мы соблюдаем субординацию.
– На что играете?
– Каждый раз по-разному. Кто что заказывает (улыбается).
– Мне говорили, что Руслан Ротань и Сергей Кравченко, которые играют в паре, уже целое состояние на Кока-коле заработали?
– Да, мы с Никитой Кравченко все никак не можем их обыграть (улыбается). Только один раз это было.
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