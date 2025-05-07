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Защитник Александрии: Никак не можем обыграть Ротаня и Кравченко в теннисбол - соблюдаем субординацию

Премьер-лига
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Артем Шабанов - о взаимодействии с тренерами Александрии

Защитник Александрии: Никак не можем обыграть Ротаня и Кравченко в теннисбол - соблюдаем субординацию

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Артем Шабанов высказался о взаимодействии с тренерском штабом команды.

– Тебе как футболисту, который в свое время играл вместе с нынешними наставниками "Александрии", легко находить общий язык?

– Мы без проблем находим общий язык. Поэтому и это одна из причин наших положительных результатов.

– Слышал, что между наставниками и игроками "Александрии" нет расстояния вне футбольного поля…

– Это вы на счет теннисбола?

– Да.

– Нет-нет. Мы соблюдаем субординацию.

– На что играете?

– Каждый раз по-разному. Кто что заказывает (улыбается).

Читайте такжеШабанов: Обыграть Полесье было вдвойне приятнее. В прошлом году мы не очень хорошо расстались

– Мне говорили, что Руслан Ротань и Сергей Кравченко, которые играют в паре, уже целое состояние на Кока-коле заработали?

– Да, мы с Никитой Кравченко все никак не можем их обыграть (улыбается). Только один раз это было.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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