Вернидуб: Понимаю тренера Левого Берега после таких игр

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (4:0) .

– Очень важная игра для нас. Как и для соперника. Мы лучше выглядели, более целостно, потому имеем такой результат. Понимаю тренера "Левого Берега" после таких игр. Я же доволен результатом, доволен тремя набранными баллами. Впереди – три поединка, три финала. "Колос", "Оболонь", "Полесье". А потом уже посчитаем, что мы заработали в этом чемпионате, и какого места заслуживаем.

– В чем сегодня была сила "Кривбасса"?

- В целостности и единстве во всех звеньях: от вратаря и до центрфорварда. Я говорил после "Движения", что уже мне надоело говорить, что не хватает забитых мячей, что нет реализации. Видите, ребята сегодня хорошо сыграли. И Соса наконец-то забил, ведь давно не отмечался. Кузык вообще – открытие для меня сегодня. Классно провел матч на позиции левого защитника.

Ведь есть проблемы у Дибанго – травма. К концу сезона он нам уже не поможет. Также рад за Твердохлеба, что он снова забил два гола. Всего на счету 13 мячей. Это о многом говорит. Желаю ему только еще больше забить, впереди есть для этого три матча.

– Как оцените дебют Гонсалеза?

- Он – неплохой футболист. Очень нам нравится. С первого дня, когда приехал, он работает с первой командой. Ждал своего шанса, и сегодня его получил. Я очень им доволен. Он – молодой перспективный. У него большое будущее, хорошая карьера. Классно работает с мячом, быстрый, агрессивный впереди. Сегодня показал нам: если его интегрировать в состав, то в будущем он будет хорошим игроком.

Он терпел, молодец. Никогда не обижался, не спросил, почему не играет. На тренировках работает с удовольствием. Он – наша боевая единица и может помогать команде. В будущем – это сто процентов игрок основы "Кривбасса".

– Что стало залогом успеха сегодня?

– Мы настраиваемся на каждую игру одинаково. Ребята хотят выступить лучше в этом сезоне. Понимаем, что третье место для нас уже недостижимо. Как я говорил: третье место труднее защитить, чем получить впервые. Так и вышло. Но есть еще возможность попасть в еврокубки через четвертое место. Наши соперники – очень мощные. Будем играть и делать все, чтобы у нас получилось все задуманное.

- Впереди три важных тура. Хватит ли глубины состава на конец сезона?

- Смотрите: Дибанго, Хомченовский, Шевченко, Мендоза нам уже не помогут в этом сезоне из-за травм. Они были одними из основных, но есть что имеем. Есть игроки, которые на карточках, но будем работать над этим, чтобы не дай Бог они не получили по четвертому предупреждению. Но это не глобальная проблема, это решается. Скамья запасных у нас есть. Сегодня в заявке было 23 игрока, как и полагается. Поэтому, думаю, все будет хорошо.

– Сегодняшние замены были более экспериментальны или по игре?

– По игре. Замена Илича. Он в концовке первого тайма получил предупреждение, потому решили не рисковать. Вышел Макс Лунев, очень технический, умный игрок. Умеет работать с мячом, знает, куда отдать. Соса наконец-то забил, поэтому дали возможность после этого дебютировать Гонсалезу, показать себя. Остальные замены тоже были игровые.