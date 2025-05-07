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Все из Динамо. Шабанов отметил оборону киевлян и назвал сильнейшего форварда УПЛ

Премьер-лига

Артем высказался о соперниках в УПЛ

Все из Динамо. Шабанов отметил оборону киевлян и назвал сильнейшего форварда УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Защитник "Александрии" Артем Шабанов высказался о соперниках по УПЛ.

– В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя, как для защитника, был самый сложный поединок за "Александрию"?

– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера". Сложный, в плане физических сил получился этот матч. "Александрия", считаю, неплохо выглядела. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время.

– Какого защитника в УПЛ ты считаешь сейчас самым сильным?

– Одну фамилию не назову, а отмечу динамовскую оборону, которая пропустила наименьше голов.

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– А из игроков атакующего плана, кого бы отметил?

– Хорош Ванат. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, помимо скорости, обладает еще и классной техникой.

– С Кампосом тебе комфортно действовать в центре обороны?

– Да, у нас, думаю, неплохое взаимопонимание. Он хороший защитник.

– Впереди игра с "Карпатами". Это самый сложный из оставшихся соперников?

– Трудно сказать. "Карпаты" сейчас сильно выглядят, показывают результат. Тем не менее, и "Верес" непростой соперник, не говоря уже о "Черноморце", который всеми силами пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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