Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все из Динамо. Шабанов отметил оборону киевлян и назвал сильнейшего форварда УПЛ
Артем высказался о соперниках в УПЛ
Фото: ФК Полісся
Защитник "
– В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя, как для защитника, был самый сложный поединок за "Александрию"?
– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера". Сложный, в плане физических сил получился этот матч. "Александрия", считаю, неплохо выглядела. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время.
– Какого защитника в УПЛ ты считаешь сейчас самым сильным?
– Одну фамилию не назову, а отмечу динамовскую оборону, которая пропустила наименьше голов.
– А из игроков атакующего плана, кого бы отметил?
– Хорош Ванат. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, помимо скорости, обладает еще и классной техникой.
– С Кампосом тебе комфортно действовать в центре обороны?
– Да, у нас, думаю, неплохое взаимопонимание. Он хороший защитник.
– Впереди игра с "Карпатами". Это самый сложный из оставшихся соперников?
– Трудно сказать. "Карпаты" сейчас сильно выглядят, показывают результат. Тем не менее, и "Верес" непростой соперник, не говоря уже о "Черноморце", который всеми силами пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль