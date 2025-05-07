Официально: президент Полесья возродит днепровскую футбольную школу Днепр-75

Президент "Полесья" Геннадий Бутвевич возродит легендарную футбольную школу Днепра "Днепр-75".

Об это сообщает пресс-служба "Полесья".

Сообщается, что этот важный шаг - вернуть большой футбол в родной город Геннадия Владиславовича и способствовать развитию молодежного футбола в Украине.

Академия станет новой ячейкой для молодых талантов, стремящихся достичь вершин в профессиональном футболе.

В рамках реализации этого проекта планируется строительство современного стадиона, который станет базой для академии. Новый стадион будет отвечать всем современным требованиям и стандартам, создавая комфортные условия для тренировок и соревнований.

Отметим, что школа "Днепр-75" недавно отметила свой 50-летний юбилей. Тем не менее, в марте 2010 года школа прекратила свое существование из-за недостаточного финансирования.

Среди воспитанников "Днепра-75" - Анатолий Демьяненко, Виктор Кузнецов, Олег Протасов, Александр Рыкун и много других украинских футболистов.