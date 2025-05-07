Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо летом намерено избавиться от форварда-легионера
Эрик Рамирес так и не заиграл в Динамо
Фото: ФК Динамо
Форвард "
Как пишут источники, 26-летний футболист, который так и не смог закрепиться в киевской команде, будет выставлен на трансфер.
Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года, и поэтому клуб хочет этим летом выручить за него хоть какие-то деньги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года, но большую часть времени с того момента провел в арендах, выступая за испанский "Спортинг Хихон", словацкий "Слован", колумбийский "Атлетико Насьональ". На данный момент Эрик выступает в составе аргентинского "Тигре", но и там преимущественно выходит на замену.
В текущем сезоне Рамирес провел семь матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться забитыми голами.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире