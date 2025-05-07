Динамо летом намерено избавиться от форварда-легионера

Форвард " Динамо " и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес летом покинет украинский клуб.

Как пишут источники, 26-летний футболист, который так и не смог закрепиться в киевской команде, будет выставлен на трансфер.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года, и поэтому клуб хочет этим летом выручить за него хоть какие-то деньги.

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Напомним, что Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года, но большую часть времени с того момента провел в арендах, выступая за испанский "Спортинг Хихон", словацкий "Слован", колумбийский "Атлетико Насьональ". На данный момент Эрик выступает в составе аргентинского "Тигре", но и там преимущественно выходит на замену.

В текущем сезоне Рамирес провел семь матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться забитыми голами.