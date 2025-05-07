Динамо планирует летом продать грузинского вингера, - Источник

"Динамо" планирует летом продать грузинского вингера.

По информации Inside UPL, легионер Георгий Цитаишвили отказывался возвращаться в Украину, да и киевский клуб не заинтересован в футболисте, который сейчас играет за испанскую "Гранаду" на правах аренды.

"Как нам стало известно, последние годы Георгий Цитаишвили категорически отказывался возвращаться в Украину, хотя это и его родина. Аргументирует это тем, что в Европе отношение к легионерам лучше, условия комфортнее, а уровень чемпионатов выше. Поэтому сейчас шанс его возвращения в "Динамо" - очень низкий. Да и сам клуб уже не слишком заинтересован в его возвращении - не будут же силой заставлять играть", - сообщил инсайдер.

По словам источника, "Динамо" будет пытаться продать игрока летом. Интерес со стороны зарубежных клубов присутствует.

"Пока контракт еще действует, киевский клуб планирует сделать все, чтобы продать игрока уже этим летом. В прессе уже появлялись слухи об интересе к игроку со стороны болгарского ЦСКА 1948 и еще нескольких клубов, но пока ближайшим к переговорам является именно испанский клуб", - сообщил источник.

Георгий Цитаишвили присоединился к киевскому "Динамо" в июне 2024 года. Через месяц он отправился в аренду в "Гранаду".

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Сейчас у правого вингера забито пять голов и сделано три голевые передачи в 36-ти матчах во всех турнирах.