Премьер-лига
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Усик против Кличко. Полесье оригинально анонсировало матч с Динамо. ФОТО
Матч тура состоится 9 мая
instagram.com/fcpolissya
9 мая состоится центральный матч 28-го тура
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Пресс-служба житомирского клуба креативно подошла к анонсу, создав афишу, в которой задействованы два чемпиона мира по боксу.
Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик, который, как известно, болеет за "Динамо" и Виталий Кличко, который является поклонником "Динамо".
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