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Усик против Кличко. Полесье оригинально анонсировало матч с Динамо. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Матч тура состоится 9 мая

Усик против Кличко. Полесье оригинально анонсировало матч с Динамо. ФОТО

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

9 мая состоится центральный матч 28-го тура УПЛ, в котором "Полесье" примет "Динамо".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Пресс-служба житомирского клуба креативно подошла к анонсу, создав афишу, в которой задействованы два чемпиона мира по боксу.

Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик, который, как известно, болеет за "Динамо" и Виталий Кличко, который является поклонником "Динамо".

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