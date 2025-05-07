Усик против Кличко. Полесье оригинально анонсировало матч с Динамо. ФОТО

9 мая состоится центральный матч 28-го тура УПЛ , в котором "Полесье" примет "Динамо".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Пресс-служба житомирского клуба креативно подошла к анонсу, создав афишу, в которой задействованы два чемпиона мира по боксу.

Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик, который, как известно, болеет за "Динамо" и Виталий Кличко, который является поклонником "Динамо".