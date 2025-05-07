Тренер Руха отреагировал на информацию об интересе польского клуба

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал информацию СМИ об интересе к его персоне со стороны польской "Лехии".

- Ничего по этому поводу не хотелось бы комментировать. Разговоров много есть и о разных клубах, но сейчас я в ФК "Рух". Будет какая-то определенность, тогда и поговорим.

- Интересно было бы все же поработать в Европе? Пока такого опыта у вас нет.

- Пока мне и в "Рухе" интересно, а там - увидим... У нас хорошо работает академия, есть много молодых, перспективных игроков. Какая еще команда в УПЛ играет составом, где почти каждый игрок, то ее воспитанник?

- У киевского "Динамо" своих хватает, но разговор не об этом. Ваш контракт со львовским клубом завершается в конце сезона. Уже был разговор с руководством о продлении трудового соглашения?

- Пока нет.