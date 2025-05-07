Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха отреагировал на информацию об интересе польского клуба
Якобы Виталием Пономаревым интересуется Лехия
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал информацию СМИ
- Ничего по этому поводу не хотелось бы комментировать. Разговоров много есть и о разных клубах, но сейчас я в ФК "Рух". Будет какая-то определенность, тогда и поговорим.
- Интересно было бы все же поработать в Европе? Пока такого опыта у вас нет.
- Пока мне и в "Рухе" интересно, а там - увидим... У нас хорошо работает академия, есть много молодых, перспективных игроков. Какая еще команда в УПЛ играет составом, где почти каждый игрок, то ее воспитанник?
- У киевского "Динамо" своих хватает, но разговор не об этом. Ваш контракт со львовским клубом завершается в конце сезона. Уже был разговор с руководством о продлении трудового соглашения?
- Пока нет.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль