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Тренер Руха отреагировал на информацию об интересе польского клуба

Премьер-лига

Якобы Виталием Пономаревым интересуется Лехия

Тренер Руха отреагировал на информацию об интересе польского клуба

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал информацию СМИ об интересе к его персоне со стороны польской "Лехии".

- Ничего по этому поводу не хотелось бы комментировать. Разговоров много есть и о разных клубах, но сейчас я в ФК "Рух". Будет какая-то определенность, тогда и поговорим.

- Интересно было бы все же поработать в Европе? Пока такого опыта у вас нет.

- Пока мне и в "Рухе" интересно, а там - увидим... У нас хорошо работает академия, есть много молодых, перспективных игроков. Какая еще команда в УПЛ играет составом, где почти каждый игрок, то ее воспитанник?

- У киевского "Динамо" своих хватает, но разговор не об этом. Ваш контракт со львовским клубом завершается в конце сезона. Уже был разговор с руководством о продлении трудового соглашения?

- Пока нет.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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