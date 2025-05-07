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Экс-защитник Динамо: В детстве Ярмоленко был маленького роста, но выделялся техникой

Премьер-лига

Андрей не сразу закрепился в академии Динамо

Экс-защитник Динамо: В детстве Ярмоленко был маленького роста, но выделялся техникой

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Кирилл Петров рассказал о хавбеке киевлян Андрее Ярмоленко.

— Кто был твоим другом в "Динамо"?

— В принципе, я общался со всеми, потому что когда я попал в "Динамо-2", там были ребята и 1988-го, и 1989 годов рождения. Всех их я хорошо знал, потому что часто ездили вместе на турниры за границу. Там был и Рома Зозуля, Андрей Ярмоленко, Алексей Довгий… А когда на Нивках открылась база, мы (88-й, 89-й и 90-й года рождения) вместе делили два этажа.

— Есть ли такие футболисты, кто с тобой начинал в одной группе, а потом дошел до профессионального уровня?

— С Андреем Богдановым мы пришли вместе на набор. Сергей Люлька был, через год пришел Дима Коркишко.

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— Свой дебютный матч за "Динамо-2" ты провел в 16 лет. Чем ты понравился Геннадию Литовченко?

— Не знаю. Просто тогда были так называемые ротации. Кто-то играет за "Динамо-2", кто-то — за дубль, потом наоборот. А вообще, свой первый матч за "Динамо-2" я провел на Мемориале Макарова. А потом сыграл против "Закарпатья".

— Иногда там выступали и Денис Бойко, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко. А было ли много случаев, когда кто-то долго находился там, а потом пробивался в основу "Динамо"?

— Ярмоленко перешел в "Динамо" из "Десны", если не ошибаюсь, в 2005 году, я тогда был в 11 классе, и меня потихоньку стали подпускать к "Динамо-2". Андрей вообще долго был в нашей команде. Это при Семине его начали подпускать к основе, а твердым игроком первой команды Ярмоленко стал при Газзаеве. Тогда там играли и Артем Кравец, и Роман Зозуля, который полностью раскрылся в "Днепре".

В то же время попасть в основу было сложно, потому что в команде уже было много квалифицированных легионеров. Если из Академии в основу попадало два-три человека, то считалось, что это классная работа наставников детской школы.

— Ярмоленко выделялся среди своих сверстников?

— В детстве Андрей выделялся своей техникой, но был маленьким ростом. Позже он поехал обратно в Чернигов. А когда он вернулся в Киев, его узнали только по прическе. Он был уже не 168 см, а под 190, великан. Тогда из нашей команды, наверное, 80 процентов футболистов дошли до большого футбола.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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