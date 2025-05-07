Встреча клубов УПЛ и УАФ. Обсуждали судейство и реформы Кубка и чемпионата U-19

7 мая в Киеве прошла рабочая встреча руководства УАФ с представителями клубов украинской Премьер-лиги.

В мероприятии приняли участие представители 15 ФК, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, технический директор УАФ Игорь Дедишин, руководители Лиги Евгений Дикий и руководитель отдела детско-юношеского футбола Богдан Городнюк.

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Встреча продлилась более пяти часов.

Одним из ее главных результатов стало достижение принципиального согласия по формату проведения и телевизионной модели Кубка Украины-2025/2026. В итоге, была согласована идея объединения телевизионных прав на платформе УПЛ ТВ. Финальные решения будут приниматься дирекцией кубка и Исполнительным комитетом УАФ после окончательных консультаций.

Также обсуждались вопросы формата чемпионата Украины среди профессиональных мужских и женских клубов и юношеского первенства U-19. УАФ представила концепцию создания открытой Национальной лиги U-19. Клубы и ассоциация будут двигаться в направлении улучшения существующей системы.

УАФ также ознакомила клубы с ключевыми направлениями своей деятельности в сфере детско-юношеского футбола.

Отдельно представлен проект Центра футбольного образования и лидерства, предусматривающий специализированные учебные программы для клубов. Речь идет о подготовке не только тренеров, но и менеджеров и других футбольных специалистов.

Еще одним вопросом была система арбитража в Украине. Клубы выдвинули предложения по заимствованию международного опыта и других новшеств в этой сфере. УАФ поддержала инициативу по изменениям и реформам, направленным на улучшение системы арбитража.

Также в рамках встречи обсуждались вопросы аттестации клубов, футбольного правосудия и другие общие сферы деятельности.

По всем обсуждаемым направлениям стороны продолжат диалог в рамках договоренностей и инициатив.