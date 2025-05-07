Шовковский не рассчитывает на вингера-легионера Динамо

Вингер " Динамо " Самба Диалло, который сейчас играет в аренде в иерусалимском "Хапоэле", не входит в планы тренерского штаба киевской команды.

Как пишут украинские источники, Александр Шовковский не видит будущего Диалло в клубе даже в статусе игрока ротации.

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Впрочем, Самба летом получит еще один шанс проявить себя и отправится с "Динамо" на сборы, но если он не убедит тренеров, то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.