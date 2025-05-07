  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский не рассчитывает на вингера-легионера Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский не рассчитывает на вингера-легионера Динамо

Премьер-лига

Самба Диалло летом, вероятно, будет искать себе новый клуб

Шовковский не рассчитывает на вингера-легионера Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Самба Диалло, который сейчас играет в аренде в иерусалимском "Хапоэле", не входит в планы тренерского штаба киевской команды.

Как пишут украинские источники, Александр Шовковский не видит будущего Диалло в клубе даже в статусе игрока ротации.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, Самба летом получит еще один шанс проявить себя и отправится с "Динамо" на сборы, но если он не убедит тренеров, то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.

Напомним, что ранее была информация, что летом "Динамо" покинет и форвард Эрик Рамирес.

По теме
yellow-arrow
Защитник Кривбасса: Главное - сохранить 4-е место в таблице
yellow-arrow
Первак: Кривбасс нас переиграл, мы еще и умудрились пропустить четыре гола
yellow-arrow
Встреча клубов УПЛ и УАФ. Обсуждали судейство и реформы Кубка и чемпионата U-19
Самба Диалло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости