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Шовковский не рассчитывает на вингера-легионера Динамо
Самба Диалло летом, вероятно, будет искать себе новый клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "
Как пишут украинские источники, Александр Шовковский не видит будущего Диалло в клубе даже в статусе игрока ротации.
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Впрочем, Самба летом получит еще один шанс проявить себя и отправится с "Динамо" на сборы, но если он не убедит тренеров, то ему будут искать новый клуб, рассматривается также аренда с обязательным правом выкупа.
Напомним, что ранее была информация, что
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