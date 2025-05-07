Заря – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".

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Претендент на серебро УПЛ приезжает в гости к крепкому середняку первенства, который уже просто доигрывает текущий розыгрыш, хоть и на фоне непонятных слухов об увольнении главного тренера. Сможет ли "Шахтер" продолжить погоню за "Александрией"? Или же споткнется? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 9 мая – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк