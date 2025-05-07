  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Полесье – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

Фото – О. Попов

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и киевским "Динамо".

Читайте такжеДинамо летом намерено избавиться от форварда-легионера

Без пяти минут обладатель золотых медалей УПЛ приедет в гости к главному претенденту на замыкание ТОП-4 турнирной таблицы. Есть ли шансы, что команда Александра Шовковского оступится? Или же "Полесье" потеряет очки, на радость "Карпатам" и "Кривбассу"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 9 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

По теме
yellow-arrow
У Зари серьезные кадровые проблемы перед матчем с Шахтером
yellow-arrow
"Могу поздравить с выходом в слабый чемпионат", - Леоненко поздравил Эпицентр с выходом в УПЛ
yellow-arrow
Защитник Кривбасса: Главное - сохранить 4-е место в таблице
Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости