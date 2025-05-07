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Полесье – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – О. Попов
UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и киевским "Динамо".
Без пяти минут обладатель золотых медалей УПЛ приедет в гости к главному претенденту на замыкание ТОП-4 турнирной таблицы. Есть ли шансы, что команда Александра Шовковского оступится? Или же "Полесье" потеряет очки, на радость "Карпатам" и "Кривбассу"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 9 мая – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
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