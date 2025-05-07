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Защитник Кривбасса: Главное - сохранить 4-е место в таблице

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс после победы над Левым Берегом вышел на 4-е место в таблице

Защитник Кривбасса: Главное - сохранить 4-е место в таблице

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (4:0).

Читайте такжеУПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки

"Мы серьезно настраивались на доигровку, потому что помнили матч первого круга с "Левым Берегом", когда лишь на последних минутах удалось склонить чаши весов в свою сторону.

С моей стороны некорректно давать оценку действиям киевлян, но мы сегодня сыграли значительно организованнее, быстрее, что позволило диктовать условия. Даже и не вспомню, чтобы гости создали у наших владений какую-то угрозу. Среди поединков проведенных в этом году, сегодняшний, как и с "Зарей" в конце апреля – лучшие в нашем исполнении.

Важно, что мы не только порадовали наших болельщиков содержательными действиями, но и переместились на четвертое место - проходное для выступления в еврокубках. Сейчас главное сохранить на финишной прямой эту завоеванную позицию", - рассказал Романчук.

Напомним, что на данный момент у "Кривбасса", "Полесья" и "Карпат" по 43 очка, но подопечные Юрия Вернидуба опережают конкурентов по дополнительным показателям.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВікторовичV (Львів)
07.05.2025 в 23:05
Сподіваюсь Полісся вас хлопне;)
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Комментарии 3
ВікторовичV (Львів)
07.05.2025 в 23:05
Сподіваюсь Полісся вас хлопне;)
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.05.2025 в 23:47
Sosaть
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0
0
ВікторовичV (Львів)
07.05.2025 в 23:52
Та ти гурман:) ну соснете ще в них, ваше діло!
 
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