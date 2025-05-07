Защитник Кривбасса: Главное - сохранить 4-е место в таблице

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (4:0).

"Мы серьезно настраивались на доигровку, потому что помнили матч первого круга с "Левым Берегом", когда лишь на последних минутах удалось склонить чаши весов в свою сторону.

С моей стороны некорректно давать оценку действиям киевлян, но мы сегодня сыграли значительно организованнее, быстрее, что позволило диктовать условия. Даже и не вспомню, чтобы гости создали у наших владений какую-то угрозу. Среди поединков проведенных в этом году, сегодняшний, как и с "Зарей" в конце апреля – лучшие в нашем исполнении.

Важно, что мы не только порадовали наших болельщиков содержательными действиями, но и переместились на четвертое место - проходное для выступления в еврокубках. Сейчас главное сохранить на финишной прямой эту завоеванную позицию", - рассказал Романчук.