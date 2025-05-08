У Зари серьезные кадровые проблемы перед матчем с Шахтером

Календарь 28 тура УПЛ откроется матчем 9 мая, в котором "Заря" будет принимать "Шахтер".

И как сообщает Sport.ua, перед противостоянием с еще действующим чемпионом у луганского клуба возникли кадровые проблемы.

Так, вингер Денис Антюх испытывал дискомфорт в колене и вообще не принимал участия в сегодняшней тренировке, по индивидуальной программе занимался Максим Василец.

Также все идет к тому, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Зато после дисквалификации сможет в ближайшем туре сыграть Кирилл Дришлюк.

Напомним, что на данный момент в активе "Зари" 36 очков и 7-е место в турнирной таблице УПЛ.