Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Зари серьезные кадровые проблемы перед матчем с Шахтером
Целый ряд исполнителей не поможет луганчанам в этой игре
fczorya.com
Календарь 28 тура УПЛ откроется матчем 9 мая, в котором "Заря" будет принимать "Шахтер".
И как сообщает Sport.ua, перед противостоянием с еще действующим чемпионом у луганского клуба возникли кадровые проблемы.
Так, вингер Денис Антюх испытывал дискомфорт в колене и вообще не принимал участия в сегодняшней тренировке, по индивидуальной программе занимался Максим Василец.
Также все идет к тому, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Зато после дисквалификации сможет в ближайшем туре сыграть Кирилл Дришлюк.
Напомним, что на данный момент в активе "Зари" 36 очков и 7-е место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Окончательный вердикт от ФИФА. Перед началом КЧМ будет проведен дополнительный матч плей-офф
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль