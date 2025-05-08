Банада - о матче с Кривбассом: Сложно что-то говорить, когда проиграешь с большим счетом

Полузащитник "Левого Берега" Евгений Банада прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:4).

"Сложно что-то говорить, когда проиграешь с большим счетом. Надо проанализировать этот матч и готовиться к следующему туру.

К сожалению, многие сегодня ошибались, не было необходимой подстраховки. К тому же пропустили после рикошета. В этом эпизоде ​​не повезло.

Собственные ошибки в конце сезона очень дорого стоят нам. Впереди нас ожидают три наиболее важных матча", - сказал Банада.