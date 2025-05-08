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Банада - о матче с Кривбассом: Сложно что-то говорить, когда проиграешь с большим счетом
Левый Берег проиграл Кривбассу 0:4
Фото: ФК Лівий берег
Полузащитник "Левого Берега" Евгений Банада прокомментировал поражение своей команды в
"Сложно что-то говорить, когда проиграешь с большим счетом. Надо проанализировать этот матч и готовиться к следующему туру.
К сожалению, многие сегодня ошибались, не было необходимой подстраховки. К тому же пропустили после рикошета. В этом эпизоде не повезло.
Собственные ошибки в конце сезона очень дорого стоят нам. Впереди нас ожидают три наиболее важных матча", - сказал Банада.
Напомним, что "Левый Берег" идет на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.
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