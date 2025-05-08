Премьер-лига
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Кривбасс, разгромив Левый Берег, одержал одну из своих самых больших побед в УПЛ / Высшей лиге
Криворожская команда не часто забивает по несколько мячей
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" и "Левый Берег" доиграли перенесенный матч 21-го тура. Хозяева по итогам встречи улучшили статистику мячей и оформили одну из самых больших клубных викторий в Премьер-лиге.
Крупнейшие победы "Кривбасса" в элитном дивизионе
- 2024/25 Кривбасс 4:0 Левый Берег;
- 2012/13 Кривбасс 5:0 Металлург (Запорожье);
- 2009/10 Кривбасс 4:0 Заря;
- 1999/00 Кривбасс 5:1 Нива (Тернополь);
- 1999/00 Кривбасс 4:0 Ворскла;
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- 1998/99 Николаев 0:4 Кривбасс;
- 1998/99 Кривбасс 4:0 Металлург (Запорожье);
- 1997/98 Кривбасс 4:0 Звезда;
- 1995/96 Кривбасс 5:1 Волынь.
11 мая подопечные Вернидуба будут принимать "Колос".
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Источник:Wildstat
Опубликовал: Александр Симченко
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