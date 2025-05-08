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Твердохлеб стал первым игроком Кривбасса, забившим в высшем дивизионе более 12 голов за сезон

Премьер-лига
Обновлено

И еще есть игры, чтобы улучшить результат

Твердохлеб стал первым игроком Кривбасса, забившим в высшем дивизионе более 12 голов за сезон

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб в матче с "Левым Берегом" оформил дубль. Футболист поднялся на чистую вторую строчку в текущей гонке бомбардиров, уступая лишь Владиславу Ванату (17).

Лидер криворожской команды уже превзошел результат 32-летней давности.

Игроки "Кривбасса" с наибольшим количеством голов за сезон в УПЛ / ВЛ

  • 2024/25 Егор Твердохлеб – 13;
  • 1992/93 Игорь Ниченко – 12;
  • 2006/07 Васил Гигиадзе – 11;
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  • 2012/13 Алексей Антонов – 10;
  • 1999/00 Геннадий Мороз – 10;
  • 1995/96 Роман Григорчук – 10.

Полузащитник провел в клубе 32 встречи во всех турнирах и оформил 16 результативных действий.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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