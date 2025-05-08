Твердохлеб стал первым игроком Кривбасса, забившим в высшем дивизионе более 12 голов за сезон

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб в матче с "Левым Берегом" оформил дубль. Футболист поднялся на чистую вторую строчку в текущей гонке бомбардиров, уступая лишь Владиславу Ванату (17).

Лидер криворожской команды уже превзошел результат 32-летней давности.

Игроки "Кривбасса" с наибольшим количеством голов за сезон в УПЛ / ВЛ

2024/25 Егор Твердохлеб – 13;

Егор Твердохлеб – 13; 1992/93 Игорь Ниченко – 12;

Игорь Ниченко – 12; 2006/07 Васил Гигиадзе – 11;

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2012/13 Алексей Антонов – 10;

Алексей Антонов – 10; 1999/00 Геннадий Мороз – 10;

Геннадий Мороз – 10; 1995/96 Роман Григорчук – 10.

Полузащитник провел в клубе 32 встречи во всех турнирах и оформил 16 результативных действий.