Премьер-лига
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Твердохлеб стал первым игроком Кривбасса, забившим в высшем дивизионе более 12 голов за сезон
И еще есть игры, чтобы улучшить результат
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб в матче с "Левым Берегом" оформил дубль. Футболист поднялся на чистую вторую строчку в текущей гонке бомбардиров, уступая лишь Владиславу Ванату (17).
Лидер криворожской команды уже превзошел результат 32-летней давности.
Игроки "Кривбасса" с наибольшим количеством голов за сезон в УПЛ / ВЛ
- 2024/25 Егор Твердохлеб – 13;
- 1992/93 Игорь Ниченко – 12;
- 2006/07 Васил Гигиадзе – 11;
- 2012/13 Алексей Антонов – 10;
- 1999/00 Геннадий Мороз – 10;
- 1995/96 Роман Григорчук – 10.
Полузащитник провел в клубе 32 встречи во всех турнирах и оформил 16 результативных действий.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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