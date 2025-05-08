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Первак: Необходимо играть в Кривом Роге, ведь болельщики заслуживают этого
Наставник аистов одобряет проведение матчей на поле Кривбасса
Фото - Лівий Берег
Главный тренер киевлян Виталий Первак поделился впечатлением от поражения в Кривом Роге.
"Кривбасс" нас переиграл, но четыре пропущенных мяча – это слишком много. Не опускаем руки и будем сражаться до конца. Настраивал своих подопечных на дисциплинированную игру в защите и быстрый выход в атаку. Важно также качественно выходить из-под прессинга и не помогать сопернику своими ошибками. К сожалению, ошибались в простых ситуациях и буквально дарили мяч сопернику. Свои моменты подопечные Вернидуба использовали".
"Николай Когут еще не набрал своих оптимальных кондиций. Войцеховский не вошел в игру – Кузик его полностью переиграл. Хотели предоставить отдых ряду игроков, ведь они по футбольному наелись. Но не можем нарушать регламент и вынуждены были играть тем составом, который выставили более чем месяц назад. К сожалению, ряд футболистов не набрали кондиций после травм.
Играть или не играть в Кривом Роге – должна решать военная администрация, и мы на это не влияем. На мой взгляд, необходимо играть в Кривом Роге, ведь болельщики заслуживают этого. Считаю, что все должны находиться в равных условиях", – резюмировал Первак.
12 мая "Левый Берег" будет играть с "Ингульцом".
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