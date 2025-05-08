Лупашко – о судействе: Кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Это неслучайно

Владислав Лупашко считает, что арбитры предвзято относятся к его команде.

"Мне кажется, что кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Систематически это продолжается – пенальти, не засчитанные голы... Не обосновывающиеся ничем. Удаление. А в другую сторону такие же нарушения трактуются желтой карточкой. Мне кажется, что не кажется.

Секрет успеха в ментальности. Не должны отдавать игру, даже когда нас меньше, и продолжать играть. Это очень хорошо, что команда это делает, но не очень хорошо, что это происходит. Это неслучайно”.