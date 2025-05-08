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Лупашко – о судействе: Кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Это неслучайно
Зелено-белые пытаются бороться, несмотря на обстоятельства
Getty Images/Global Images Ukraine
Владислав Лупашко считает, что арбитры предвзято относятся к его команде.
"Мне кажется, что кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Систематически это продолжается – пенальти, не засчитанные голы... Не обосновывающиеся ничем. Удаление. А в другую сторону такие же нарушения трактуются желтой карточкой. Мне кажется, что не кажется.
Секрет успеха в ментальности. Не должны отдавать игру, даже когда нас меньше, и продолжать играть. Это очень хорошо, что команда это делает, но не очень хорошо, что это происходит. Это неслучайно”.
"Полегенько почувствовал боль накануне игры с "Левым Берегом" и мы решили не рисковать. Стецков попросил замену. У нас не было другого выбора, кроме как выпускать Пашу и спросили выдержит ли он 30 минут. Он сказал, что да. Танда – молодой игрок, который вышел с корабля на бал и должен был играть на необычной позиции. Верим во всех наших игроков”, – заявил тренер.
11 мая "львы" будут принимать "Александрию".
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