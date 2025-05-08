"Из-за этого мы не создали больше серьезных моментов": Пушич – о выезде в Одессу

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после победы над "Черноморцем".

"Я могу быть доволен многими вещами: как мы действовали с мячом, контролировали его, и наша реакция на потерю мяча была замечательной. Мы демонстрировали высокий прессинг, хорошую интенсивность и контролировали игру с первых секунд, так что это было отлично с нашей стороны.

Что бы я хотел усовершенствовать, так это то, что в первом тайме мы слишком много играли в центре поля, иногда с замечательными комбинациями, но если вы слишком много играете через центр, то вы должным образом не используете фланги, и поэтому мы не создали больше серьезных моментов”.