  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Из-за этого мы не создали больше серьезных моментов": Пушич – о выезде в Одессу

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Из-за этого мы не создали больше серьезных моментов": Пушич – о выезде в Одессу

Премьер-лига

Горняки разгромили моряков

"Из-за этого мы не создали больше серьезных моментов": Пушич – о выезде в Одессу

Фото: Шахтар

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после победы над "Черноморцем".

"Я могу быть доволен многими вещами: как мы действовали с мячом, контролировали его, и наша реакция на потерю мяча была замечательной. Мы демонстрировали высокий прессинг, хорошую интенсивность и контролировали игру с первых секунд, так что это было отлично с нашей стороны.

Что бы я хотел усовершенствовать, так это то, что в первом тайме мы слишком много играли в центре поля, иногда с замечательными комбинациями, но если вы слишком много играете через центр, то вы должным образом не используете фланги, и поэтому мы не создали больше серьезных моментов”.

Читайте также"Это не оправдание, потому что это аргумент, и он важен": Пушич сказал, почему Шахтер не удержал преимущество

"Мы имели, возможно, две-три возможности, но их могло быть больше. Мы это изменили во втором тайме – добавили разнообразия в атаки, лучше используя наши фланги и позиции. Поэтому мы лучше атаковали, чтобы создавать более качественные возможности.

После победы со счетом 3:0, я очень доволен тем, как моя команда играла. А что касается отношения и энергии – это была отличная игра. Но определенные моменты мы могли улучшить в первом тайме. Нам нужно было больше растянуть соперника, поэтому мы выходили на лучшие позиции”.

Читайте такжеВпервые за четверть века. Шахтер отметился антидостижением в чемпионате Украины

"Невертон – молодой, талантливый футболист, но на его позиции также действуют замечательные игроки, поэтому нужно иметь терпение. И потому, что он очень усердно работал во время тренировок и пытался усовершенствоваться, я дал ему шанс сыграть – он отплатил двумя голами и хорошим настроением. Поэтому я очень рад за Невертона, довольный его игрой. Это полезно и для его уверенности”, – уверен тренер.

9 мая донецкий клуб будет играть против "Зари".

По теме
yellow-arrow
Лупашко – о судействе: Кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Это неслучайно
yellow-arrow
Первак: Необходимо играть в Кривом Роге, ведь болельщики заслуживают этого
yellow-arrow
Твердохлеб стал первым игроком Кривбасса, забившим в высшем дивизионе более 12 голов за сезон
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол, Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости