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"Из-за этого мы не создали больше серьезных моментов": Пушич – о выезде в Одессу
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Фото: Шахтар
Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после победы над "Черноморцем".
"Я могу быть доволен многими вещами: как мы действовали с мячом, контролировали его, и наша реакция на потерю мяча была замечательной. Мы демонстрировали высокий прессинг, хорошую интенсивность и контролировали игру с первых секунд, так что это было отлично с нашей стороны.
Что бы я хотел усовершенствовать, так это то, что в первом тайме мы слишком много играли в центре поля, иногда с замечательными комбинациями, но если вы слишком много играете через центр, то вы должным образом не используете фланги, и поэтому мы не создали больше серьезных моментов”.
"Мы имели, возможно, две-три возможности, но их могло быть больше. Мы это изменили во втором тайме – добавили разнообразия в атаки, лучше используя наши фланги и позиции. Поэтому мы лучше атаковали, чтобы создавать более качественные возможности.
После победы со счетом 3:0, я очень доволен тем, как моя команда играла. А что касается отношения и энергии – это была отличная игра. Но определенные моменты мы могли улучшить в первом тайме. Нам нужно было больше растянуть соперника, поэтому мы выходили на лучшие позиции”.
"Невертон – молодой, талантливый футболист, но на его позиции также действуют замечательные игроки, поэтому нужно иметь терпение. И потому, что он очень усердно работал во время тренировок и пытался усовершенствоваться, я дал ему шанс сыграть – он отплатил двумя голами и хорошим настроением. Поэтому я очень рад за Невертона, довольный его игрой. Это полезно и для его уверенности”, – уверен тренер.
9 мая донецкий клуб будет играть против "Зари".
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