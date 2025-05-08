Нещерет признался, что взял игровой номер в честь экс-вратаря Динамо

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет рассказал, почему он играет под 35-м номером.

– Сейчас у "Динамо" освободился первый номер. Планируете ли вы взять его себе?

– Не думал об этом. Честно.

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– Почему 35-й?

– Был маленький, следил за "Динамо". Максим Коваль мне нравился. Мне тренер говорит: "Какой у тебя будет номер?" Первый был занят. Какой еще может быть? 12-й или еще какой-нибудь. Говорю: "Мне нравится Максим Коваль. Можно 35-й?" Мне говорят, что без проблем.

Пришел в "Динамо", мне дали 30-й номер. Спросил у нашего тренера, можно ли взять 35-й, потому что мне он нравится, и я с детства под ним играл и на просмотр под ним приехал. Мне говорят: "Да, без вопросов, бери". В "Динамо" у меня никогда не было первого номера. В сборной – да, – сказал Нещерет.