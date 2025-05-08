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Защитник Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне

Премьер-лига

Это не матч УПЛ

Защитник Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Артем Шабанов назвал самый сложный матч команды в нынешнем сезоне.

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– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя как для защитника был самый сложный поединок за "Александрию"?

– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера". Сложный, в плане физических сил получился этот матч. "Александрия", считаю, выглядела неплохо. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время, – сказал Артем.

Напомним, что "Александрия" минимально уступила "Шахтеру" (0:1) в матче 1/4 финала турнира.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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