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Защитник Александрии назвал самый сложный матч в нынешнем сезоне
Это не матч УПЛ
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Артем Шабанов назвал самый сложный матч команды в нынешнем сезоне.
– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели только два поражения. А какой вообще для тебя как для защитника был самый сложный поединок за "Александрию"?
– Наверное, четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера". Сложный, в плане физических сил получился этот матч. "Александрия", считаю, выглядела неплохо. Обидно было, конечно, проиграть в дополнительное время, – сказал Артем.
Напомним, что "Александрия" минимально уступила "Шахтеру" (0:1) в матче 1/4 финала турнира.
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